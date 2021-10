Tretia vlna COVID-19 rastie: Prečo ešte nemáme čierne okresy?! Ako to vidia hygienici a epidemiológovia

Nové rozdelenie okresov, no žiadne najhoršie - čierne regióny. Napriek tomu, že čísla infikovaných a hospitalizovaných stále rastú, okresy s najhoršími číslami zostali bordové.

Regionálni hygienici tvrdia, že situácia až taká zlá nie je a jednotlivé opatrenia zatiaľ nie je potrebné sprísňovať.Najdramatickejší vývoj zažívajú severné okresy a pokračujúci trend predpovedajú aj analytici.

„Všetky okresy na severe za Tatrami naďalej rastú, ale Bardejov bude budúci týždeň kulminovať v 14-dňovej incidencii a čoskoro čakáme zlomenie krivky. Čím vyššie, tým lepšie, zlom bude mať šancu byť zásadný a trvalý. Druhým krajom s vysokými číslami je Žilinský kraj. Kysuce s okresmi Čadcou a Kysuckým Novým Mestom a spádová Žilina pôjdu podobnou cestou ako okresy okolo Bardejova a čakajú ich 2 týždne rastu na hodnoty nad 1 000 v 14-dňovej incidencii,“ uviedli analytici Dát bez pátosu.

„Na severe a západe Slovenska tie okresy mali aj minulý rok vyššiu chorobnosť, čo bolo ovplyvnené reťazovým šírením škola - rodina - zamestnanie, pretože to sú priemyselnejšie okresy,“ vysvetlila epidemiologička Henrieta Hudečková. Napriek danému vývoju však najprísnejšie opatrenia, ktoré zahŕňajú napríklad zatvorenie reštaurácií či fitiek, nemajú. Odborníci WHO o 3. dávke proti COVID-19: Táto skupina by o nej mala uvažovať

Regionálni hygienici sa na základe zváženia epidemiologickej situácie rozhodli ponechať v okresoch voľnejšie opatrenia. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú samostatné subjekty so skúsenými odborníkmi: situáciu a jej možný vývoj vo svojich územných obvodoch pravidelne vyhodnocujú, navyše ako ľudia z terénu poznajú lokálne špecifiká. Navrhovanie protiepidemických opatrení v regiónoch je z ich strany teda vec komplexného pohľadu,“ informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Rašková.

Čo možno očakávať?

Predikcie analytikov sa menia a to, ako bude tretia vlna vyzerať, stále nie je úplne jasné. Ráta sa s tým, že počty infikovaných budú najbližšie týždne stúpať. „Denný priemerný počet pozitívnych z PCR testov 1 342 sa veľmi pravdepodobne dostane na viac ako dvojnásobok. Predpokladáme do 3 týždňov pred Dušičkami,“ predpovedajú analytici.

Počet hospitalizovaných by však podľa odborníkov nemal presiahnuť kapacity nemocníc. „Rovnako sa priemerné denné príjmy do nemocníc dostanú z dnešných 90 na trojnásobok v novembri, čo bude však regionálne inak rozložené, ako je to dnes. Sever Slovenska si vtedy už oddýchne, delta sa presunie Považím a stredom Slovenska aj na juh a juhozápad,“ znejú predikcie, koré hovoria aj o vyššom počte úmrtí denne. Tie môžu dosiahnuť niekoľko desiatok.

