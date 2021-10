Ďalší štát zaradil Slovensko medzi rizikové krajiny: Kto má výnimku z karantény?

Od nedele 10. októbra je Slovenská republika z hľadiska pandémie COVID-19 zaradená Rumunskom na zoznam červených, teda rizikových krajín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Pre Slovákov cestujúcich do Rumunska to znamená povinnosť podrobiť sa povinnej 14-dňovej karanténe. Výnimky z karantény majú plne zaočkované osoby, u ktorých od plného zaočkovania uplynulo minimálne desať dní, ďalej osoby, ktoré v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, osoby, ktoré do troch dní krajinou tranzitujú a majú negatívny test, alebo deti do 12 rokov.

V Rumunsku platí tzv. COVID automat, ktorý rozdeľuje regióny a v nich jednotlivé opatrenia podľa farby semaforu, teda podľa závažnosti epidemickej situácie. Tá sa postupne zhoršuje a dochádza aj k reštriktívnym opatreniam, akými sú zákaz vychádzania po 20. hodine, zatváranie reštaurácií a podobne.