Čakáte doma opravárov? Ako dbať na bezpečnosť v čase pandémie

Do domácností je vhodné púšťať len pracovníkov s riadne nasadeným rúškom či respirátorom.

Hneď po vstupe do bytu by si mali umyť alebo dezinfikovať ruky. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. "Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, priestor potom vydezinfikujte," spresnila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Odborníci radia dodržovať od technikov odstup. Ak je to možné, v priestoroch výkonu práce by mala byť prítomná len jedna osoba z rodiny, ktorá má mať tiež nasadené rúško alebo respirátor. "Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby," priblížila hovorkyňa.

Dobré je tiež zabezpečiť v priestore priebežné vetranie a obmedziť komunikáciu iba na najnutnejšie informácie. "Odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu," uviedla Račková s tým, že priestory, kde sa zdržiavali pracovníci, je dobré dôkladne vyvetrať aj po vykonaní prác. Plochy, ktorých sa dotýkali, treba vydezinfikovať prostriedkami na báze alkoholu.