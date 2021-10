Šéf WHO poukázal na desivú nerovnosť: Len takto sa priblíži koniec pandémie koronavírusu

Najmenej 11 miliárd dávok vakcín proti koronavírusu je potrebné vyrobiť na zaočkovanie 70 percent obyvateľstva v každej krajine sveta.

Povedal to vo štvrtok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informuje o tom agentúra TASS. Tedros dodal, že tento cieľ môže byť pri súčasnej úrovni produkcie dosiahnutý v prípade, keď bude distribúcia vakcín rovnomerná.

Šéf WHO na online tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom predstavil stratégiu na dosiahnutie globálnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 do polovice roka 2022. Stratégia predvída vakcináciu 40 percent obyvateľstva do konca roka 2021 a 70 percent populácie do polovice budúceho roka, píše TASS.

"Dosiahnutie týchto cieľov si bude vyžadovať najmenej 11 miliárd dávok vakcíny," uviedol generálny riaditeľ WHO. Do konca septembra bolo podľa Tedrosa na celom svete podaných "takmer 6,5 miliardy dávok". "Pri dnešnej produkcii vakcín, ktorá predstavuje 1,5 miliardy mesačne, existuje dostatok zásob na dosiahnutie našich cieľov v prípade, že budú rozdeľované rovnocenne," dodal Tedros.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie zdôraznil, že rovnomerná distribúcia očkovacích látok priblíži koniec pandémie koronavírusu. Ako doplnil, ciele WHO ohľadne vakcinácie sa dajú dosiahnuť len v tom prípade, ak sa krajiny kontrolujúce výrobu vakcín zamerajú na zásobovanie mechanizmu COVAX a Afrického fondu na získanie vakcín (AVAT).

V tejto súvislosti Tedros poukázal na "desivú nerovnosť" v globálnej distribúcii vakcín proti koronavírusu, keď bohatšie krajiny doposiaľ spotrebovali až 75 percent všetkých vyrobených očkovacích látok. Krajiny s nízkym príjmom pritom dostali len menej než jedno percento zo svetovej produkcie vakcín proti koronavírusu, uzatvára TASS.