Povinné očkovanie niektorých profesií či skupín ľudí? Jednoznačné slová ministra Lengvarského

Zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 akejkoľvek vybranej profesnej či inej skupiny obyvateľov je aktuálne nereálne.

Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v relácii Na telo plus s Michalom Kovačičom. Dodal tiež, že Ministerstvo zdravotníctva SR sa musí skôr snažiť presvedčiť o výhodách očkovania tých, ktorí nie sú rozhodnutí, ako antivaxerov. Podľa Lengvarského je ešte na Slovensku veľká skupina ľudí, ktorí majú z očkovania obavy, no nie sú výhradne proti vakcínam.

V súvislosti s povinným očkovaním sa najviac hovorí o profesiách, akými sú zdravotnícky personál, učitelia či vojaci. „Akékoľvek povinné očkovanie akejkoľvek skupiny ľudí je dnes nereálne,” potvrdil Lengvarský. Vysvetlil, že jedným z dôvodov, prečo nie je nutné vyvíjať takýto nátlak na zdravotníkov je aj to, že koronavírusom najviac ohrození pracovníci v nemocniciach sú vo vysokej miere zaočkovaní. Spomedzi lekárov a zdravotných sestier pracujúcich napríklad na jednotkách intenzívnej starostlivosti je zaočkovaných viac ako 90 percent ľudí.

Okrem samotnej prevencie je však dôležitá aj liečba. Aj keď sa nemocnice v posledných dvoch týždňoch opäť plnia, mnoho nakazených sa lieči v domácom prostredí. Minister uviedol, že pacienti s pozitívnym PCR testom nad 65 rokov sa liečia už dostupným bamlanivimabom a v najbližšom období by sa mali dostať aj k liečivu regeneron. Ide o monoklonálne protilátky, ktoré podporujú imunitu. Obidve látky sú v procese hodnotenia Európskou liekovou agentúrou (EMA).