Potrebujú pacienti v NÚSCH test na koronavírus? Väčšinou sa nevyžaduje, tu sú výnimky

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v súčasnosti od pacientov, ktorí prichádzajú na vyšetrenia, a ich sprievodcu do väčšiny odborných ambulancií test na nový koronavírus nevyžaduje.

Ako pre TASR povedala jeho hovorkyňa Soňa Valášiková, vyplniť stačí epidemiologický dotazník.

Priblížila však, že pacienti objednaní do ambulancií v pavilóne B - ambulancií oddelenia zlyhávania srdca a transplantácií (OZAT) a do ambulancií pre ochorenia porúch srdcového rytmu - arytmologických ambulancií, sa pri vstupe do ambulantného traktu v pavilóne B musia preukázať buď tým, že sú plne zaočkovaní, prípadne sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na nový koronavírus nie starším ako 72 hodín od odberu, prípadne antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od odberu, prípadne sa musia preukázať tým, že prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Pri plánovaných hospitalizáciách NÚSCH vyžaduje RT-PCR negatívny test, a to nie starší ako 72 hodín. Rovnako pri akútnych hospitalizáciách musia byť pacienti otestovaní, doplnila Valášiková.

Pre nezaočkovaných zamestnancov ústav zabezpečil bezplatné antigénové testovanie každé tri dni.

"V NÚSCH naďalej sledujeme epidemiologickú situáciu a operatívne nastavujeme režimové opatrenia," uzavrela.