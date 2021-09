Gröhling sa naďalej prihovára učiteľom, aby zvážili vakcináciu: Momentálne je to jediná cesta

Minister školstva Branislav Gröhling pokračuje v diskusiách s riaditeľmi, zriaďovateľmi a učiteľmi po celom Slovensku.

Dnes navštívil základnú školu v Nižnej a ďalšie základné školy a gymnázium v Trstenej. Jeho pracovná cesta na Orave bude pokračovať aj v Námestove.

Rezort školstva robí všetko pre to, aby sa čo najdlhšie zachovalo prezenčné vyučovanie na školách. Ako minister školstva uviedol ešte pred začiatkom školského roka, školy sa už plošne z rozhodnutia ministra zatvárať nebudú. Rozhodnúť o prerušení vyučovania v triedach ale môže na základe epidemickej situácie regionálny úrad verejného zdravotníctva.

"My sme aj jednotlivé školy vyzývali, že pokiaľ im to umožňuje technické a personálne vybavenie, aby prebiehalo aj hybridné vzdelávanie. Videli sme to aj dnes, že niektorí žiaci boli v triede a niektorí sa vzdelávali z domu," vysvetľuje minister školstva Branislav Gröhling. Zároveň naďalej poukazuje na dôležitosť očkovania. Momentálne je zaočkovanosť zamestnancov škôl na úrovni 68%. V okrese Tvrdošín, ktorý bol dnes cieľom návštevy ministra, je zaočkovanosť v školstve na úrovni 65 %. Čo sa týka detí, vo veku 12 až 17 rokov, celoslovenská miera zaočkovanosti je 23,4 %. Povinné očkovanie na Slovensku z pohľadu Lengvarského: Minister to povedal na rovinu

Aj z toho dôvodu minister pokračuje v kampani "Za otvorené školy" a osobne sa na Orave prihovára učiteľom, aby zvážili vakcináciu. "Iba očkovanie je momentálne cesta k tomu, aby sme sa dostali do takého reálneho života, ktorý chceme žiť. Mantra testovania by mala ustupovať, mali by sme veriť vedeckým faktom a odborným názorom a pristúpiť k očkovaniu, lebo vtedy prioritne ochraňujeme každý sám seba a následne aj svoje okolie," dopĺňa Gröhling.

"Myslím si, že očkovanie sme prežívali ako malé deti, že ich prežívali naši rodičia, naši starí rodičia, aby vytvorili bezpečné prostredie, v ktorom vďaka tomu žijeme aj dnes. V súčasnosti by sme tak mali k tomu pristúpiť aj my z pohľadu covidu," apeluje minister na očkovanie.