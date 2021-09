Vyhrotená situácia! Prečo autobusy blokujú cestu pred Úradom vlády? Zúfalý stav pripisujú Doležalovi

Viacero autobusov zablokovalo v utorok cestu pred Úradom vlády SR v okolí Námestia slobody v Bratislave.

Ide o súkromných autobusových dopravcov, ktorí upozorňujú na absenciu pomoci zo strany štátu a kritizujú, že ich minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) neprizval k rokovaniam o novej pomocnej schéme.

Bratislavská polícia zároveň na sociálnej sieti informovala, že dopravní bratislavskí policajti zabezpečujú prejazdnosť komunikácie v centre mesta v súvislosti s protestnou jazdou vodičov autobusov, pričom protest bol neohlásený.

Podpredsedníčka Únie súkromných autobusových dopravcov Darina Mosná vysvetlila, že pred úrad vlády autobusárov priviedlo to, že už 18 mesiacov majú tržby na úrovni 10 až 30 % v porovnaní s vlaňajškom. "Za minulý rok sme dostali nejaké dotácie, keď to bolo ešte na Ministerstve hospodárstva (MH) SR, ale momentálne to preložili od nového roka na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Máme tu september, blíži sa koniec roka a nikto s nami nerokuje," skritizovala Mosná.

Dodala, že na poslednom rokovaní na MH SR bola ústna dohoda s MDV, že súkromných autobusárov k rokovaniam prizvú, doteraz sa tak však nestalo. "Pán Doležal síce občas odpovie na SMS štýlom, že áno, už to bude, ešte chvíľu, ale doteraz nás neprizvali," uzavrela Mosná. Dodala, že únia takto nevie ani čo v pomocnej schéme má byť, ako bude vyzerať a či sa do nej vôbec dostanú malí a strední dopravcovia. "Nevieme, z akého dôvodu nás minister obchádza," dodala Mosná. Vyčíslila, že v rámci malých a stredných autobusových dopravcov ide o zhruba 370 firiem.

Ministerstvo dopravy ešte 10. septembra informovalo, že ďalšiu pomoc pre autobusárov spustí na jeseň. "Sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc pre autobusárov. Pomoc bude zameraná na zájazdovú, teda nepravidelnú autobusovú dopravu, ako aj na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu. Pripravujeme tiež veľkú schému pomoci pre veľké podniky z tejto oblasti," povedal minister Doležal.

Hovorca MDV Ivan Rudolf pre TASR v reakcii uviedol, že rezort dopravy politické aktivity zásadne nekomentuje. "Autobusovým dopravcom už v minulosti bola poskytnutá pomoc a ako sme pred pár dňami informovali, ďalšia schéma pomoci sa aktuálne pripravuje," uzavrel hovorca.