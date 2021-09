Epidemiologická situácia na školách sa zhoršuje: Žiakov v karanténe pribúda, tu ich majú až cez tisíc!

Ochorenie COVID-19 sa vyskytuje u 50 žiakov na 16 základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že v karanténe je 43 tried. Dištančnou formou sa tak vzdeláva 1100 žiakov. Minulý týždeň bolo v karanténe 28 tried.

Ako uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, od pondelka (20. 9.) už môžu chodiť do školy opäť deti z Kežmarskej 30 a Krosnianskej 2, ktoré boli v karanténe prakticky od začiatku školského roka. Na košických školách okrem žiakov evidujú aj dvoch učiteľov a jedného nepedagogického zamestnanca s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. "Najhoršia situácia je na ZŠ Krosnianska 4, kde ochorelo až 15 žiakov," uviedla s tým, že od začiatku tohto týždňa tak na dištančnú výučbu muselo nastúpiť ďalších sedem tried. Celkovo je na tejto škole v karanténe takmer 250 žiakov. "Na 34 ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v celých Košiciach je to dokopy 1100, pričom pred týždňom ich bolo len 700," dodala.

Magistrát pripomína, že epidemiologická situácia na školách sa rovnako ako v celom meste každým dňom zhoršuje. Lopušniaková preto vyzýva všetkých zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky odporúčania a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a urobili tak všetko pre spomalenie šírenia tohto ochorenia.