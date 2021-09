Šéfka zdravotníckeho výboru Bittó Cigániková: Delta si neočkovaných ľudí nájde

Očkovanie je jedinou cestou, ako šírenie variantu delta spomaliť alebo zastaviť.

Uviedla to vo štvrtok večer v politicko-diskusnej relácii Na hrane televízie Joj predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková. Vyzvala tiež ľudí, aby očkovaním ochránili seba aj ostatných, nakoľko sa na Slovensku aktuálne najrozšírenejšiemu koronaírusovému kmeňu nikto nevyhne. „Práve to je na delta variante špecifické, že on si tých neočkovaných nájde,” povedala.

V relácii tiež odprezentovala porovnanie vybraných krajín založené na podobnom počte nových denných prípadov infekcie, no rozdielnej zaočkovanosti, a tým pádom aj úmrtnosti. Izrael a Čierna Hora aktuálne zhodne evidujú 850 nových prípadov denne. V Izraeli so zaočkovanosťou 63 percent pritom každý deň na ochorenie COVID-19 zomrú traja ľudia a v Čiernej Hore, v ktorej zaočkovanosť dosiahla mieru 31 percent, denne zomiera desať ľudí. Podobným príkladom je aj Spojené kráľovstvo a Gruzínsko, kde sa denne nakazí približne 550 ľudí. Zaočkovanosť na ostrovoch je na úrovni 64 percent oproti gruzínskym 14 percentám. V britských nemocniciach ale zomierajú denne dvaja pacienti, zatiaľ čo v štáte na rozhraní Európy a Ázie zomrie 15 ľudí.

Z porovnaní podľa Cigánikovej jasne vyplýva, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 skutočne pomáha predchádzať úmrtiam. „Vidno to aj u nás. V regiónoch, kde je lepšia zaočkovanosť, napríklad v Bratislavskom kraji, nemocnice naozaj nemajú problém, zatiaľ čo v regiónoch, kde je zaočkovanosť nižšia, tam sa nemocnice začínajú plniť,” doplnila šéfka zdravotníckeho výboru.