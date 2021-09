V jednom z okresov stúpol počet pozitívnych prípadov o 100%: Epidémia začala na krstinách

Pod Tatrami rastie počet ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19.

Podľa epidemiologičky Márie Pompovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade v predchádzajúcom týždni do nedele 5. septembra v okrese zistili 59 nových prípadov. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA, v porovnaní s posledným augustovým týždňom ide o stopercentný nárast. Štyri triedy na školách v okrese sú už zatvorené. Od pondelka 13. septembra bude Popradský okres červený, teda v prvom stupni ohrozenia. V popradskej nemocnici platí až do odvolania všeobecný zákaz návštev.

V minulom týždni podľa emidemiologičky Pompovej v okrese Poprad odhalili antigénovým testovaním 13 nakazených, zvyšok potvrdili PCR testy. Zaočkovanosť nad 50 rokov veku je v okrese podľa jej slov na úrovni 57,5 percenta. Ako ďalej vysvetlila, ak by bola nad 65 percent, okres by sa mohol vrátiť o jeden stupeň, teda do oranžovej farby. Epidémia sa začala podľa jej slov na rodinnej oslave v obci Štrba. „Prvotným ohniskom boli krstiny, odtiaľ sa to potom rozšírilo na viacero rodín v Štrbe a aj do mesta Poprad. Dve rodinné epidémie sme mali v Poprade, už máme aj prípady v tamojších školách, ale aj v Štrbe a Spišskej Teplici. Či súvisia s oslavou v Štrbe, to nevieme,“ informovala Pompová.

V rámci celého regiónu, teda okresov Poprad, Kežmarok a Levoča, je podľa jej slov zatvorených sedem tried, konkrétne v Poprade sú štyri. Zaznamenané už boli aj prípady výskytu koronavírusu u zdravotníkov. Situácia sa podľa epidemiologičky zhoršuje aj v susednom Kežmarskom a Levočskom okrese.

V popradskej nemocnici sa na tretiu vlnu epidémie pripravujú. Podľa riaditeľa liečebno-preventívnej starostlivosti v nemocnici Tomáša Francistyho majú zatiaľ pripravené dve anestéziologické lôžka a šesť kyslíkových lôžok. „V prípade zhoršovania situácie vieme ďalšie lôžka rozšíriť najneskôr do 24 hodín o ďalších 24 lôžok, a v prípade potreby aj lôžka na OAIM,“ vysvetlil pre SITA.

Nemocnica na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu zareagovala aj zákazom návštev. Ako informuje na svojej internetovej stránke, hospitalizovaní pacienti majú zabezpečenú stravu aj hygienické balíčky. V žiadnom prípade teda nemocnica neodporúča nosiť im jedlo. V prípade potreby nemocnica odporúča príbuzným, aby veci pre hospitalizovaného odovzdali službe pri hlavnom vstupe do nemocnice v čase od 14:00 do 16:00. Veci by mali byť označené oddelením, na ktorom je pacient hospitalizovaný a jeho priezviskom. Ak personál oddelenia príbuzných vyzve, aby pacientovi niečo doručili obratom, majú tak urobiť aj mimo vyhradeného času.