Akademický rok je za dverami, čo čaká vysokoškolákov? Odkaz šéfa rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia (SRK) spolupracuje s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva na podmienkach pre výučbu v akademickom roku 2021/2022.

V tlačovej správe to uviedla Mária Čikešová zo Slovenskej rektorskej konferencie. Ako ďalej vysvetlila, tieto úrady totiž dokážu najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky stanovené COVID automatom. So zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a odborníkmi na infektológiu sa členovia SRK stretli na svojom 102. zasadnutí 24. augusta.

Jedným z výsledkov stretnutia bolo, aby Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo spoločne s vysokými školami, ktoré majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta (MOM) v ich areáloch. Zároveň by bolo vhodné, aby Správa štátnych hmotných rezerv poskytla vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag testovanie, bezplatné testy.

Študentom a zamestnancom vysokých škôl, ktorí nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mali umožniť testovať sa v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. Rektori od ÚVZ SR žiadajú, aby vydal usmernenie, ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú COVID automatom, a to protokol OTP (očkovaní, testovaní, prekonaná choroba).

Podľa Čikešovej SRK podporuje zachovanie prezenčnej výučby v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Preto s blížiacim sa otvorením nového akademického roka vyzývajú študentov a zamestnancov vysokých škôl, aby sa dali zaočkovať čím skôr, ak im to umožňuje ich zdravotný stav.

Prezident SRK Rudolf Kropil prosí zamestnancov a študentov vysokých škôl, aby boli zodpovední. „Našou snahou je realizovať výučbu na vysokých školách čo najdlhšie prezenčnou formou. Aj keď technologický vývoj pokročil a dištančné formy vzdelávania sú adekvátnou náhradou prezenčných, pričom vysoké školy musia garantovať kvalitu takého vzdelávania, domnievam sa, že osobný kontakt študentov s učiteľmi je nenahraditeľný,“ vysvetlil.

Členovia SRK na svojom stretnutí vyzdvihli, že Ministerstvo financií SR poskytne peňažnú kompenzáciu verejným vysokým školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie k máju 2021. Upriamujú však pozornosť aj na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je potrebné riešiť.