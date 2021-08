Očkovanie bez registrácie v nákupných centrách i na pretekoch: Prečítajte si, kde môžete dostať vakcínu

Verejnosť bude mať aj v najbližších siedmich dňoch možnosť dať sa zaočkovať proti COVID-19 bez predchádzajúcej registrácie.

Očkovať sa bez čakania môžu deti aj dospelí. Vakcinácia bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca. Pripomenula to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Jednodávkovou vakcínou Janssen sa budúci týždeň môžu dať zaočkovať aj návštevníci podujatia Furmanské preteky ťažných koní v Detve. Očkovanie bude záujemcom dostupné aj počas sviatočných dní, či už v nedeľu 29. augusta alebo v stredu 1. septembra.

V stredu 1. septembra bude pre deti vo veku od 12 do 16 rokov pripravené vakcinačné centrum v bratislavskej Poliklinike Mlynská dolina od 8:00 do 16:00, v Nemocnici AGEL v Leviciach od 9:00 do 10:00, v Nemocnici AGEL v Kežmarku od 10:00 do 12:00, v Dolnooravskej nemocnici od 7:30 do 12:00, v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou od 16:00 do 18:15 a predpoludním od 10:00 do 12:00 aj v Nemocnici AGEL v Krompachoch. Deti sú očkované vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Očkovanie bez registrácie bude v sviatočnú stredu fungovať aj pre dospelých záujemcov. Vakcínou spoločnosti Pfizer sa bude očkovať v Nitrianskom, Košickom, Prešovskom aj v Bratislavskom kraji. Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom poistenca. Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, je dostupné na webovej stránke rezortu health.gov.sk.

Trnavský samosprávny kraj bude v sobotu 28. augusta zabezpečovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Piešťanoch, Trnave, Dunajskej Strede a Senici bez potreby predchádzajúcej registrácie. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

V Piešťanoch budú vo veľkokapacitnom centre na Kúpeľnom ostrove očkovať vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech v čase od 8:00 do 14:00. Vakcínu môžu dostať záujemcovia od 16 rokov veku. Prísť môžu aj ľudia na podanie druhej dávky vakcíny, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o podaní prvej dávky.

V Dunajskej Strede, Senici a Trnave budú v sobotu od 10:00 do 17:00 očkovať v obchodných centrách Tesco jednodávkovou vakcínou Janssen, prísť môžu záujemcovia od 18 rokov veku. Počas týždňa v Trnavskom kraji očkujú v nemocniciach a poliklinikách.

Trnavský samosprávny kraj začal s očkovaním vo februári tohto roka. Odvtedy v župných očkovacích centrách podali viac ako 267-tisíc dávok vakcín. Ďalšie tisícky dávok podali v nemocniciach, poliklinikách a v poslednom období očkujú aj niektorí všeobecní lekári.