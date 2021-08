Ako zvládajú boj s covidom krajiny EÚ? Najhoršia situácia je stále v rovnakom štáte, Slovensko na chvoste rebríčka

Podľa počtu nakazených koronavírusom za posledných 14 dní zostáva najhoršia situácia z krajín EÚ na Cypre (603 prípadov na 100 000 obyvateľov, pred týždňom to bolo 749).

Druhou najviac postihnutou krajinou je teraz Írsko (497 prípadov na 100 000 obyvateľov, pred týždňom bolo štvrté so 457 prípadmi). Tretia najpostihnutejšia krajina je Francúzsko (467 prípadov na 100 000 obyvateľov, pred týždňom bolo druhé so 482 prípadmi). V Českej republike počty prípadov stagnujú, s 24 prípadmi je teraz na 24. mieste. Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).

Na Cypre je tiež najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledné dva týždne - 47 úmrtí na milión obyvateľov (pred týždňom to bolo 38). Na druhom mieste je Bulharsko s 32 mŕtvymi (pred týždňom bolo s takmer 19 mŕtvymi piate), tretie je Grécko s 29 mŕtvymi (pred týždňom bolo s 23 mŕtvymi druhé).

Porovnanie krajín EÚ podľa počtu nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (obdobie od 9. augusta do 22. augusta; zoradené podľa počtu nakazených):