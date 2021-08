Gröhling naďalej vyzýva učiteľov, aby sa zaočkovali: Sú len dve možnosti!

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) vyzval tých učiteľov, ktorým to umožňuje zdravotný stav a ešte sa nedali zaočkovať, aby tak urobili.

Uviedol to vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Tatranskej Lesnej. Počas štvrtka sa zúčastnil aj porady riaditeľov škôl Prešovského samosprávneho kraja.

Minister poznamenal, že virológovia a odborníci už vyslovili to, že obyvatelia budú mať len dve možnosti, a to buď budú zaočkovaní alebo všetci ochorenie prekonajú. "Pre mňa je to stále výzva k učiteľom, pretože vieme, že máme aj prestarnutý učiteľský zbor a že sú to aj starší učitelia, ktorí majú zdravotné komplikácie. Týmto by som ich chcel poprosiť, ak im to umožňuje zdravotný stav, aby neváhali, pretože v prvom rade chránia seba, svoje okolie a aj okolie svojej rodiny, aby využili očkovanie a týmto prispeli k bezpečnejším školám," poznamenal minister školstva.

V rámci kampane ministerstva školstva Za otvorené školy Gröhling diskutuje s riaditeľmi aj zriaďovateľmi o nastavení čo najbezpečnejšieho prostredia na školách. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský poznamenal, že v rámci svojej kompetencie v kraji zaočkovali takmer 200.000 ľudí, z toho 15.500 cez výjazdové očkovacie jednotky. "Rozhodli sme sa, že pôjdeme aj do prístupnejšej formy pre ľudí – do obchodných centier, kde sme zaočkovali takmer 4000 ľudí," uviedol Majerský. V týchto dňoch sa podľa jeho slov realizuje očkovanie aj na námestí v Poprade, aby bolo prístupné a dostupné pre každého, kto má záujem.

Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko poukázal na to, že minulý školský rok bol veľmi náročný, označil ho za "najnáročnejší" za posledné roky. "Našou snahou ako zriaďovateľa je urobiť všetko pre to, aby vyučovanie v nasledujúcom školskom roku prebehlo prezenčnou formou," povedal. Ako ďalej poznamenal, v okrese Stará Ľubovňa sa musia popasovať s nízkou zaočkovanosťou u rómskej komunity, ktorú označil za rizikovú skupinu.

Podľa ministra školstva je priemerne zaočkovaných ku koncu júla 66 percent zamestnancov škôl a učiteľov, pričom toto číslo je vyššie vo veľkých mestách, ako je Bratislava, Košice a Žilina. Majerský podotkol, že najviac zaočkovaných v Prešovskom kraji je v okrese Prešov – 43 percent - a v okrese Poprad a Humenné okolo 40 percent.