Bratislava sa môže pýšiť úctyhodným číslom zaočkovaných nad 50 rokov: Čo to pre obyvateľov znamená?

V Bratislave je zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už 74 percent obyvateľov nad 50 rokov veku.

„Dnes sa aj vďaka tomuto číslu znižuje farba semaforu o jeden stupeň a sme preto ešte stále v zelenej farbe," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo a dodal, že keď sa z tejto vekovej kategórie rozhodne plne zaočkovať ešte jedno percento Bratislavčanov, podľa nového COVID automatu sa farba bratislavského okresu bude vždy znižovať o dva stupne a nemal by sa už dostať do horšej ako červenej farby semaforu. „Pre očkovaných to bude znamenať stále veľkú slobodu pohybu a možnosť konania hromadných podujatí bez obmedzení," dodal.

Primátor apeloval aj na tých, ktorí ešte s očkovaním váhajú alebo ho stále odkladajú. „Ak ste doteraz nenašli dôvod pre zaočkovanie alebo svoje rozhodnutie stále odkladáte, toto by aj pre vás mohol byť presvedčivý dôvod. Očkovaním chránite sám seba a svojich najbližších, zároveň však chránite aj celú svoju komunitu a život vo svojom meste," skonštatoval Vallo s tým, že ak sa obyvatelia Bratislavy nebudú musieť v najbližších týždňoch výraznejšie obmedzovať, môže to byť výsledkom zodpovedného rozhodnutia Bratislavčanov.