Uplácanie?! Sociologička pár slovami schladila všetkých podporovateľov očkovacej lotérie

Z počtu ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, sa nebude dať zistiť, koľkí z nich tak urobili vďaka očkovacej lotérii.

Vyplýva to z vyjadrenia aplikovaného matematika Richarda Kollára. Podľa sociologičky Zuzany Kusej sa dá jedine odhadovať, že lotéria mohla zohrať nejakú úlohu pri motivácii očkovať sa. Obaja to uviedli pre agentúru SITA.

„Na to nie sú dáta, neviem to posúdiť z čísel, ktoré vidíme. Počet ľudí, ktorí sa zaočkovali v posledných dvoch týždňoch, je pomerne nízky, ale do akej miery je to spojené s lotériou a čo môžeme očakávať, netuším,“ povedal Kollár. Podľa neho je známe, koľko ľudí sa do lotérie prihlásilo, ale nie to, koľko z nich je novoočkovaných. Nezisťuje sa tiež, či sa ľudia rozhodli pre vakcináciu pre to, aby sa prihlásili do lotérie. „Tu tápeme. Keď nie sú dáta, ťažko sa k tomu vyjadruje,“ poznamenal matematik.

Spomenul Spojené štáty americké, kde bolo niekoľko štátov ako Michigan či Indiana, v ktorých sa očkovalo a štát Ohio zaviedol očkovaciu lotériu. Práve v tomto štáte sa podľa matematika zdvihol záujem o očkovanie asi o 20 percent. „Tam sa to dalo posúdiť, lebo to boli porovnateľné štáty. Bol tam nárazový skok, ktorý mohol byť spôsobený lotériou. Slovensko sa nemá s čím porovnávať. Nedá sa to kvantifikovať,“ dodal.

Podľa sociologičky Zuzany Kusej sa dá jedine odhadovať, že lotéria mohla zohrať nejakú úlohu pri motivácii očkovať sa. „Rovnako nejakú úlohu mohla hrať aj návšteva pápeža, ale tam sú tiež časové limity, kedy je potrebné dať sa zaočkovať. Zdá sa, že jedno a ani druhé nezohralo nejaký väčší efekt,“ uviedla sociologička. Ako poznamenala, pridáva sa k tým ľuďom, ktorí hovoria, že lotéria púta záujem len zaočkovaných a aj výsledky výskumov ukazujú, že nezaočkovaných lotéria nepresvedčí. „Ba často im ponúka argument, že celá tá vec je pochybná a ľudia musia byť uplácaní pre to, aby sa rozhodli pre očkovanie,“ dodala.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v spolupráci s Ministerstvom financií SR odštartovali v nedeľu 15. augusta žrebovanie súťaže o prémiu pod názvom Byť zdravý je výhra. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa za obdobie 12 týždňov rozdelí 110-tisíc cien v celkovej výške 21 miliónov eur. Najvyššia suma, ktorú je možné vyhrať, je 100-tisíc eur. Takúto čiastku môže získať počas živého losovania päť výhercov.