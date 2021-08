Odborníčka pre pediatriu sa vyjadrila jasne: Táto vec zaočkovanosť nezvýši! Čo je podľa nej potrebné?

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová si nemyslí, že povinnosť očkovania zvýši zaočkovanosť.

Ako uviedla v pondelok, rozhodnutie o povinnom očkovaní niektorých skupín ľudí bude potrebné veľmi dôsledne zvážiť. "Treba skôr apelovať na to, aké je toto očkovanie dôležité," uviedla Prokopová. Zároveň má pocit, že po tom, ako sa uvoľnili opatrenia, ľudia prestávajú vnímať dôležitosť očkovania.

"Chceme využiť kompletne všetky nástroje, ktoré sú na dobrovoľné motivovanie ľudí. Nemyslím si, že by sme ich mali motivovať finančne, príkazmi alebo inými spôsobmi," uviedol v pondelok minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Ako tvrdí, očkovaním všetci ochraňujú nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojej rodiny. "My hovoríme, že k tomu vytvárame aj prostredie na vzdelanie. Zatiaľ skúsme využiť ešte všetky tieto mechanizmy, kým príde k nejakým ostatným opatreniam," poznamenal minister školstva.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má už pripravený materiál k povinnému očkovaniu. Uviedol to v pondelok pre novinárov. "Môžeme sa baviť o tom, či áno alebo nie povinné očkovanie a pre ktorú skupinu. Verím však, že téma bude mať ešte vývoj, nie je to ešte akútne," dodal minister. Povinné očkovanie by sa mohlo podľa neho týkať zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov kritickej infraštruktúry, zamestnancov domovov sociálnych služieb i učiteľov.