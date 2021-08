Sú pripravení: Krompašská nemocnica sa vyzbrojila na tretiu vlnu pandémie

Nemocnica Agel Krompachy je pripravená na prípadnú tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

Využila na to letné mesiace a rovnako si vybrali dovolenky zdravotníci, ktorí v čase nasadenia v prvej línii počas prvej a druhej vlny tak urobiť nemohli. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.

"Vykonali sme stavebné úpravy priestorov chirurgického pavilónu, kde bola vytvorená samostatná ošetrovacia jednotka pre siedmich covid pozitívnych pacientov, ktorí si vyžadujú hlavne kyslíkovú terapiu. Jedno lôžko máme vyčlenené v rámci oddelenia antesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) pre pacienta na umelej pľúcnej ventilácii," povedala Pavliková.

"Ak by bol počet pacientov vyšší, alebo ak by sme sa stali subjektom hospodárskej mobilizácie ako počas druhej vlny pandémie, reprofilizovali by sme opäť pavilón chirurgického oddelenia s počtom lôžok 30 a oddelenie OAIM s počtom lôžok štyri," vysvetlil riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.

Samozrejmosťou je podľa neho zabezpečenie dostatku osobných ochranných pracovných pomôcok. Nemocnica má zásoby na 30 dní prevádzky.

"Zmluvne máme zabezpečené aj dodávky kyslíka, ktorý hrá v liečbe rozhodujúcu úlohu," dodal Kraus.

Počas celého leta nemocnica nemala hospitalizovaného žiadneho pacienta s novým koronavírusom, posledného prepustili ešte v júni.