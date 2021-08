Šialené! V očkovacej lotérii sa dejú neuveriteľné veci: Lukáš a Zuzana takto prišli o státisíce eur!

Očkovacia lotéria, ktorú zastrešuje minister financií Igor Matovič, odštartovala na obrazovkách RTVS v nedeľu večer a priniesla mená prvých Slovákov, ktorí sa môžu tešiť z peňažnej výhry. To všetko len vďaka tomu, že chránia svoje zdravie.

Pre očkovaných Slovákov odštartovalo 12 nedieľ po sebe, kedy sa na Jednotke o 20.30 začali žrebovať piati výhercovia 100-tisícovej prémie. Podmienkou na získanie megaprémie je vždy zodvihnúť telefonát RTVS najneskôr do 20 sekúnd a uviesť heslo. Pre každého zo súťažiacich je vygenerované iné heslo, ktoré sa v čase telefonátu objaví na obrazovke.

Podľa údajov moderátorov sú na tom najhoršie v očkovaní Poltár, Gelnica Revúca. Zavakcinovaných potrebuje byť vyše 980-tisíc občanov Slovenska.

Hosťom prvého večera bola skupina Peter Bič Projekt, jej člen Peter Bič vyžreboval Lýdiu z Nižnej Sitnice. Ako prvá osoba vôbec to Lýdia zvládla takmer na prvý raz a získala 101 000 eur! Stačilo jej k tomu prečítať heslo, ktoré sa objavilo na obrazovke. Ako druhá prišla žrebovať olympionička Zuzana Rehák-Štefečeková. Pomedzi žrebovanie zároveň púšťali príbehy ľudí zasiahnutých covidom. O ďalšiu prémiu bojoval Matej z Ružindolu, ktorý na poslednú chvíľu zdvihol telefón, no potom položil a prišiel tak o závratnú výhru.

Skóre teda prišiel vyrovnať Peter Marcin, ktorý žreboval tretieho výhercu s nádejou na výhru 200-tisíc eur. Marcin vyžreboval Jakuba z Rakovnice, ktorý mu však nezdvihol. Štvrtá osoba vďaka nemu hrala o 300-tisíc a vyžreboval ju herec z Činohry SND. Lukáš z Košíc sa však príliš nechopil šance a túto sumu nevyhral!

Piata vyžrebovaná bola Zuzana z Prešova, ktorá im hneď zodvihla telefón, no keďže všetko sledovala cez počítač, zaváhala pri hesle, nestihla ho povedať v stanovenom čase do 20 sekúnd a premrhala možnosť získať 400-tisíc eur! Neuveriteľná dráma na začiatok Očkovacej lotérie. Táto suma však neprepadne a presúva sa do ďalšieho žrebovania!

Menšie výhry

Štandardné a základné výhry budú žrebované v priebehu týždňa z osudia v priestoroch RTVS. „V týchto prípadoch už nebude potrebné telefonické uvedenie hesla," uvádza ministerstvo financií. Elektronické žrebovanie prebehne počas týždňa.