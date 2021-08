Nové pravidlá v reštauráciách, baroch, fitkách aj v kostoloch: Jedno rozhodnutie prekvapilo aj členku konzília

Ako to bude vyzerať od pondelka v prevádzkach, ako sú reštaurácie či krčmy, ale aj v kostoloch?

Úrad verejného zdravotníctva vydal vo štvrtok dve nové vyhlášky, ktorými konkretizoval nové epidemiologické opatrenia, prijaté ešte v utorok vládou. ÚVZ však zároveň prekvapil viacerými novinkami.Najprekvapivejším rozhodnutím úradu pod vedením hlavného hygienika Jána Mikasa je to, že nový režim v prevádzkach sa bude týkať ich zákazníkov či osôb, ktoré ich využívajú, ale už nie samotných ich zamestnancov.

Môže tak často dochádzať k paradoxnej situácii, že v podniku, ktorý si vybral, že bude len pre zaočkovaných, sa bude vyžadovať plná zaočkovanosť od zákazníkov, no obsluhovať ich môže neočkovaný personál. Pre niektorých majiteľov podnikov to môže byť úľava, keďže nebudú musieť selektovať medzi svojimi zamestnancami, či nútiť ich dať sa zaočkovať, alebo pravidelne sa testovať. Pre celkovú epidemiologickú situáciu to však nemusí byť dobré znamenie. Zaskočení tým sú aj viacerí epidemiológovia z konzília. „To, že nový režim v prevádzkach sa má týkať len zákazníkov, ale nie zamestnancov, ma prekvapilo,“ priznala pre Nový Čas členka konzília Henrieta Hudečková. Prekvapenie neskrývali ani ďalší odborníci, vyžiadali si však čas na bližšie preštudovanie oboch vyhlášok.