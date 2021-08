Heger o príprave na tretiu vlnu aj očkovaní: Čo sa deje u nás, sa nedeje v žiadnej inej krajine!

Nemocnice na Slovensku sa intenzívne pripravujú na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas prehliadky novozámockej nemocnice. Tá je podľa neho na zvýšenú záťaž dobre prichystaná. „Má 660 lôžok a v čase druhej vlny tu bolo reprofilizovaných takmer 200 lôžok. To vedia v prípade potreby zopakovať. Ale vidíme, že dôležitá bude zaočkovanosť v regióne, pretože tá bude ovplyvňovať množstvo následných hospitalizácií,“ uviedol Heger.

„Ja by som chcel ubezpečiť verejnosť, že sme pripravení postarať sa o covidových pacientov. Môžem potvrdiť, že od 12. augusta máme prvého covidového pacienta, ktorý sa vrátil z dovolenky z Chorvátska. Asi treba povedať, že nebol zaočkovaný. Momentálne je s kyslíkovou podporou, bez ventilátora, a snažíme sa mu pomôcť. Pevne verím, že toto nie je nejaká prvá lastovička, ale skôr výkrik do tmy a nezopakuje sa nám situácia zo zimy,“ doplnil riaditeľ novozámockej nemocnice Karol Hajnovič.

Podľa Hegera sa na tretiu vlnu pandémie a reprofilizáciu lôžok pripravujú aj ďalšie nemocnice na Slovensku. Zároveň však zdôraznil, že akákoľvek reprofilizácia znižuje počet lôžok na ostatných oddeleniach. „Takže klasická medicína ide do úzadia, a to má tiež negatívne následky. COVID-19 by sme tu už nechceli, pretože nás oberá o akékoľvek kapacity. Preto by sme mali robiť všetko preto, aby nám nekončili ľudia v nemocniciach,“ zdôraznil premiér.