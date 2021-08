Gröhling sa obáva začiatku nového školského roka: Vyslovil neželanú predpoveď

Vyššia miera zaočkovanosti prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu.

Povedal to v piatok na tlačovom brífingu v Trenčíne minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Vyzval ľudí, ktorí ešte váhajú nad očkovaním, aby tak urobili ešte do začiatku školského roka.

"O niekoľko týždňov príde začiatok nového školského roka a nám to robí trochu starosti. Bolo by najlepšie, ak by školský rok začal v školách, aby začalo prezenčné vyučovanie tak, ako ho poznáme z predchádzajúceho obdobia," povedal Gröhling. Poďakoval primátorom, starostom a predsedom samosprávnych krajov za opatrenia k čo najvyššej zaočkovanosti, čo podľa neho prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu.

Vyššiu mieru zaočkovanosti zamestnancov škôl ako priemer na Slovensku majú v Trenčianskom kraji v Myjave, kde dosiahla 71 percent. Miera zaočkovanosti v Myjave dosahuje 37 percent, v Partizánskom 36 percent, v Prievidzi 37 percent a Púchove 36 percent, čo môže na konci septembra prerušiť vyučovanie v niektorých triedach, upozornil minister.