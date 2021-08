Manuál na testovanie zamestnancov v prevádzkach sa má zrušiť: Podľa rezortu hospodárstva už nie je potrebný

Rezort hospodárstva chce zrušiť manuál na testovanie zamestnancov v prevádzkach podnikov.

Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zruší sa tak uznesenie vlády z 20. januára tohto roka, ktoré bolo určené pre zamestnávateľov. Návrh na zrušenie manuálu rezort predkladá v súvislosti s ukončením núdzového stavu a tiež so zmenou COVID automatu. Manuál bol totiž priamo naviazaný na jeho predošlé znenie, ktoré už v súčasnosti nie je platné.

„V prípade potreby bude v budúcnosti vypracovaný nový manuál upravujúci testovanie zamestnancov, ktorý bude plne kompatibilný s platným COVID automatom a bude spracovaný tak, aby bol schopný rýchlejšie reagovať na potrebu jeho aktualizácie,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.