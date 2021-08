Kovařík sa opäť zastal postupu polície pri zásahoch na protestoch: Boli sme pripravení

Policajný prezident Peter Kovařík sa opätovne zastal policajtov a ich zásahov na protestoch pred budovou parlamentu a na Hodžovom námestí v Bratislave.

Vyhlásil, že o postupe zásahu a použití prostriedkov môže rozhodnúť veliteľ zásahu, nie policajný prezident či minister. Polícia podľa neho zasahovala až po upokojení davu.

Situácia na proteste pred budovou Národnej rady (NR) SR z konca júla bola podľa Kovaříkových slov pokojná až do chvíle, keď jeden z poslancov chcel protestujúcich doviesť dovnútra. "My sme veľmi rýchlo reagovali na zmenu situácie, posilnili sme prostriedky a pokojným spôsobom sme od budovy národnej rady odtlačili protestujúcich tak, aby sme nevytvárali zbytočné napätie," vyhlásil.

Za budovu parlamentu nenesie podľa Kovaříka zodpovednosť Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, keďže je to špeciálny objekt. "Od roku 2012 upozorňujeme NR SR, že by mala zvážiť vybudovanie zábran, ktoré by sa v istom momente dali použiť na to, aby sa tých 50 metrov od budovy NR SR dal vytvoriť priestor, kde sme schopní zabezpečovať bezpečnosť v súčinnosti s jednotkami, ktoré sú za to zodpovedné," vyhlásil šéf polície.

Kovařík tiež tvrdí, že polícia bola pripravená na protest pred Prezidentským palácom v Bratislave, ktorý sa konal koncom júla. Situáciu podľa neho skomplikoval trolejbus, ktorý sa zasekol v podchode a nebolo s ním možné manipulovať. Polícia skúma, prečo sa dav zradikalizoval a vydal do ulíc. Zasiahla až po jeho upokojení.

Policajti podľa neho nemôžu zasiahnuť, keď sa im zachce. O použití prostriedkov nemôže podľa Kovaříka rozhodnúť policajný prezident, ale veliteľ zásahu, ktorý riadi operáciu. "Urobili sme zásah v čase, keď dav prestal byť agresívny, keď sa zredukoval počet ľudí v dave," priblížil s tým, že posilnili jednotky a bez násilia vytlačili protestujúcich. Jednotky museli podľa šéfa polície stiahnuť zo všetkých krajských riaditeľstiev okrem Košíc a Prešova. Podľa jeho slov je v polícii podstav asi 2000 ľudí.

Protestujúci v oboch prípadoch kritizovali vládne opatrenia, ktoré by mali zvýhodňovať zaočkovaných ľudí. Kovaříka kritizovali niektorí politici aj za jeho vyjadrenia, že demonštrácie sú bežným javom a občania si majú na to zvyknúť.