Lengvarský otvorene: Bude nutné preočkovanie populácie? Toto povedal o povinnom očkovaní

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vytvorí počas týždňa pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkou prípadného preočkovania populácie Slovenska.

Oznámil to v utorok. Zdôraznil, že hoci zaočkovanosť Slovákov nie je dobrá, ambíciou je, aby fungovali "základné atribúty štátu". Avizoval, že sa musia "zaoberať otázkou povinného očkovania".

Pracovná komisia by sa podľa jeho slov mala zaoberať otázkou, kedy začať s preočkovaním, koho preočkovať a akými vakcínami, keďže prichádzajú aj nové. "Ak odborníci povedia, že je potrebné sa preočkovať, tak budeme pokyny rešpektovať. Polícia, armáda, zdravotníci či učitelia, to by mohli byť skupiny, kde by bolo očkovanie povinné," dodal šéf rezortu zdravotníctva s dôvetkom, že okolo 70 percent zdravotníkov je už zaočkovaných.

Ministerstvo zdravotníctva ešte na konci júla na otázku TASR reagovalo, že podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií.