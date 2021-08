Prehľad očkovacích miest v Prešovskom kraji, kde vám podajú vakcínu: AstraZenecu použijú naposledy

Prešovský samosprávny kraj (PSK) umožní preočkovanie obyvateľom kraja, ktorí sa doposiaľ nestihli zaočkovať druhou dávkou vakcíny AstraZeneca.

Urobí tak v sobotu (14. 8.) vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Prešove. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Kraj umožní preočkovanie tým, ktorí sa minulý týždeň nemohli dostaviť do VOC v Poprade. Záujemcov zaočkuje v sobotu vo VOC v Prešove v čase od 14.00 do 16.00 h bez registrácie.

"V ten istý deň v čase od 8.00 do 14.00 h bude samospráva očkovať v prešovskom centre vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. K dispozícii má 400 vakcín. Jednodávkovou vakcínou Janssen bude kraj naďalej očkovať aj v nákupných centrách, a to v nedeľu (15. 8.) od 10.00 h do 18.00 h v obchodnom centre (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove a v popradskom OC na Dlhých Honoch. Zakontrahovaných má po 300 vakcín," uviedla Heilová.

Vo VOC v Humennom bude PSK očkovať v sobotu vakcínou Pfizer/BioNTech. Pripravených má 600 vakcín. V očkovaní pokračuje tento víkend aj výjazdová očkovacia služba.

"V sobotu navštívi obce Vojtovce, Breznička, Potôčky a Veľkrop, kde preočkuje 150 ľudí. Nasledujúci deň (15. 8.) zamieri na preočkovanie do Liptovskej Tepličky, kde dostane druhú dávku 200 osôb, a v utorok (17. 8.) navštívi Starú a Novú Ľubovňu (20 vakcín)," dodala Heilová s tým, že kraj doteraz podal ľuďom viac ako 190.000 vakcín.