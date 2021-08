Schyľuje sa na Slovensku k povinnému očkovaniu zdravotníkov či učiteľov? Veľavravné slová odborníkov

Povinné očkovanie určitých skupín obyvateľstva zavádza stále viac európskych krajín. U nás sa väčšina politikov tejto téme vyhýba ako čert krížu.

Zatiaľ teda nie je jasné, či naši lekári, učitelia, vojaci alebo policajti budú musieť podstúpiť povinnú vakcináciu. Politická vôľa na to nie je. Niektorí odborníci však už bijú na poplach. Po niektorých európskych krajinách sa aj u nás začína skloňovať povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva. Spomínajú sa najmä pracovníci v zdravotníctve, keďže tí prichádzajú do styku s chorými, od ktorých sa môžu ľahko nakaziť a potom toto ochorenie prenášať na ďalších svojich pacientov.

Nie všetci však tento nápad schvaľujú. „Lekári sú už dnes najviac zaočkovanou skupinou. Ak by sa takáto povinnosť nariadila tým pár lekárom, ktorí stále očkovanie nepodstúpili, len zbytočne vybičujeme emócie,“ mieni šéf lekárskych odborov Peter Visolajský, podľa ktorého by bolo zmysluplnejšie povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov.

O zvážení povinnej vakcinácie pre osoby staršie ako 60 rokov hovorí aj infektológ Peter Sabaka. „U nich je aj najmenšie riziko komplikácií očkovania, takže by bol pomer benefitu a rizika najpriaznivejší,“ povedal pre Nový Čas.

Gröhling a učitelia

Ďalšou skupinou, pri ktorej sa skloňuje slovo povinné, sú učitelia. Odvahu v tomto smere už našiel minister školstva Branislav Gröhling, ktorý sa opakovane vyjadril, že ak by sa koalícia nezhodla, on by zrejme hlasoval za povinné očkovanie učiteľov. Vo všeobecnosti sa však slovenskí politici vyhýbajú akémukoľvek povinnému očkovaniu ako čert krížu.