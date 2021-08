Opozícia skritizovala očkovaciu lotériu, Raši: Táto jednoduchá vec by presvedčila desaťtisíce ľudí!

Vláda sa chystá zbytočne vyhadzovať verejné peniaze na očkovaciu lotériu. Zhodli sa na tom mimoparlamentné strany Hlas-SD a SNS.

Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho sa chystá vláda vyhodiť 50 miliónov eur na očkovaciu lotériu a sprostredkovateľský bonus, ďalšie štyri milióny eur bude stáť očkovacia kampaň, ale zatiaľ neurobila jednoduchú vec, ktorá, ak bude očkovanie výrazne účinné, môže desaťtisíce ľudí presvedčiť.

"Stačí jednoduchá vec - spolu so slovenskými koronavírusovými štatistikami zverejňovať, či nakazení, hospitalizovaní a ľudia na umelej pľúcnej ventilácii sú plne zaočkovaní a akou vakcínou," vyhlásil Raši a dodal, že preto žiada ministra zdravotníctva, aby zabezpečil intenzívne zverejňovanie týchto dát.

Vláda, ktorá sa oháňa transparentnosťou, nedokáže ľuďom transparentne ukázať výhody očkovania, upozornil Raši a poukázal aj na to, že v druhom kroku by mala konečne umožniť slobodný výber vakcíny, po ktorom sa volá už niekoľko mesiacov.

"Som presvedčený, že ak by ľudia každý deň videli v našich štatistikách, že plne očkovaní sú podstatne chránenejší ako ľudia bez vakcíny, a videli by, ktorá vakcína je najúčinnejšia, s očkovaním by prestali váhať. A desiatky miliónov eur by sme mohli uvoľniť na preplatenie inovatívnych liekov onkologickým pacientom, ktorým môžu zachrániť život, alebo na diagnostiku a liečbu tých pacientov, ktorí pre koronakrízu museli na svoje vyšetrenia či liečbu mesiace čakať," uzavrel Raši.