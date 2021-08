Kolektívna imunita v nedohľadne, Matovič pení na sociálnej sieti: Znamená to len jediné!

Tretia vlna pandémie na Slovensku už začala. Je charakterizovaná novým delta variantom, ktorý bol prvýkrát detekovaný v Indii a ktorý je infekčnejší ako predošlé varianty.

"Každá osoba, ktorá nie je očkovaná, si automaticky vyberá to, že sa vírusom nakazí. Kým vysoko zaočkované regióny prejdú treťou vlnou bez toho, aby to ich obyvatelia pocítili, v nízko zaočkovaných regiónoch sa naši najbližší ocitnú v nemocnici a nie všetci ochorenie COVID-19 môžu prežiť,“ povedal nedávno epidemiológ Martin Pavelka.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 260 743 a druhú dávku vakcíny už dostalo 1 987 436 ľudí. V porovnaní s Európskou úniou je to žalostne málo.

Tento fakt zdvíha tlak aj ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý ostro skritizoval tempo očkovania. Do dosiahnutia kolektívnej imunity zostáva Slovensku 800 dní. Uviedol to na sociálnej sieti. "Posledné dni sa denne podá cca 3 000 vakcín prvoočkovaným. Ak budeme ďalej napredovať takýmto “tempom”, 85% zaočkovanosť potrebnú pre dosiahnutie kolektívnej imunity dosiahneme cca v októbri 2023 … a to za predpokladu, že “tempo” očkovania sa ešte viac nezníži," napísal Matovič. "To znamená len jediné - držme si klobúky, dobrovoľne sme sa rozhodli vtrhnúť do boja s Deltou s holými rukami a bez zbraní, ktorých máme plné sklady … lebo veríme, že Slovensko bude mať šťastie a tretia vlna nás obíde. Nuž," dodal.