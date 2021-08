Očkovanie na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave končí: Vakcinácia bude pokračovať v teréne

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave budú v sobotu (7. 8.) očkovať poslednýkrát.

Centrum spustia následne až podľa potreby. V auguste chce kraj s vakcináciou ľudí proti ochoreniu COVID-19 pokračovať v teréne, priamo v obciach a komunitách. BSK o tom informuje na svojom webe.

Na NFŠ očkujú v pondelok do 20.00 h vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer. Vakcinovať budú ľudí aj bez pozvánky. "Prioritne deti od 12 rokov, a to aj bez SMS pozvánky. Ak bude kapacita, zaočkujeme aj dospelých bez SMS pozvánky," spresnil kraj.

V rozpise očkovacích dní na NFŠ má BSK zapísanú už len sobotu od 8.00 do 20.00 h. Očkovať budú vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer deti od 12 rokov a dospelých, a to aj bez SMS pozvánky. Kraj žiada ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, ale nemajú pozvánku, aby sa zapísali do systému BSK zverejneného na jeho webe. Urýchliť sa tým má registrácia na mieste. Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay na konci júla uviedol, že v Bratislavskom kraji stále evidujú vysoký záujem o vakcináciu, rozširovali aj preto svoje kapacity. Slováci, čítajte! Detaily očkovacej lotérie: Matovič predstavil, ako bude prebiehať

Na NFŠ, najväčšom očkovacom centre na Slovensku, sa začalo s očkovaním v marci. Bratislavský kraj mal na konci júla na NFŠ za sebou už vyše 250.000 očkovaní. Počas najväčšieho záujmu sa vo veľkokapacitnom centre vakcinovalo šesť dní v týždni.