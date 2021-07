Smatana zdvíha varovný prst: Prepuknutie tretej vlny pandémie hrozí aj Bratislave, toto ju môže spôsobiť

Prepuknutie tretej vlny pandémie hrozí aj Bratislave, a to napriek vysokej miere zaočkovanosti.

Upozornil na to v rozhovore pre portál vZdravotnictve.sk zdravotnícky analytik Martin Smatana. Ten na jednej strane hlavné mesto za jeho snahu zvýšiť mieru zaočkovanosti chváli, upozornil však na to, že ranná doprava do Bratislavy vedie z Nitry a Trnavy. Pokiaľ teda Nitra, Trnava a okolie nebudú mať podobnú zaočkovanosť, sú pre hlavné mesto ich obyvatelia rizikom.

„Aby sa nakoniec nestalo, že práve tí, čo dochádzajú, spôsobia aj v Bratislave pomerne veľkú vlnu,“ varoval analytik. Smatana však predpokladá, že tretia vlna pandémie bude mať regionálny charakter. V kľúčových parametroch, ako sú úmrtia a hospitalizácie, by tak bola na tom Bratislava stále lepšie v porovnaní s ostatnými regiónmi. Málo zaočkované regióny, ako napríklad Orava, budú mať podľa neho oveľa viac obetí aj hospitalizovaných na počet nakazených.