V Trnavskom kraji vás cez víkend zaočkujú aj bez registrácie: Premiéra na dvoch miestach

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bude počas najbližšieho víkendu očkovať proti ochoreniu COVID-19 vo svojich troch veľkokapacitných vakcinačných centrách aj ľudí bez predchádzajúcej registrácie.

V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie TTSK. „Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici budú prítomní aj pediatri, teda príležitosť nechať sa zaočkovať dostanú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov veku v sprievode zákonného zástupcu," uvádza samospráva.

V sobotu bude trnavská župa premiérovo očkovať v obchodných domoch Tesco v Galante a Hlohovci, a to od 10:00 do 17:00 jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

V sobotu 31. júla budú očkovať aj vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v športovej hale Družba v Trnave od 7:00 do 12:00 vakcínou Moderna a od 12:00 do 17:00 vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Vo vakcinačnom centre v Strednej zdravotníckej škole v Skalici budú v sobotu očkovať od 10:00 do 14:00 vakcínou od Pfizer/BioNTech, a to aj deti od 12 rokov.

V nedeľu 1. augusta podajú záujemcom vakcínu od Pfizer/BioNTech aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove od 8:00 do 13:00.

V uvedených časoch sa môžu dostaviť aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech alebo Moderna, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní. Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.