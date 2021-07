Taiwan reaguje na dar od Česka: Slová plné vďaky za vakcíny proti koronavírusu

Česká republika daruje Taiwanu 30.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, oznámila v utorok taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen.

Zároveň ocenila tento krok Prahy, ktorý by mohol podráždiť Čínu, informuje agentúra Reuters. "Toto opäť ukazuje nielen to, že Taiwan a Česko sú pevnými partnermi na ceste k slobode a demokracii, ale aj to, že priateľ v núdzi je naozaj dobrým priateľom," uviedla taiwanská prezidentka vo vyhlásení o darovaní vakcín.

Čína, ktorá Taiwan považuje za svoje územie, vlani kritizovala predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila za oficiálnu návštevu ostrova. Český prezident Miloš Zeman sa neskôr pokúsil spor zmierniť a cestu šéfa Senátu označil za "chlapčenskú provokáciu", píše Reuters.

Odkedy Taiwan v máji zaznamenal nezvyčajný nárast prípadov nákazy koronavírusom, tamojšia vláda dostala takmer šesť miliónov dávok vakcín od Japonska a Spojených štátov. Umožnilo to zrýchlenie očkovacieho programu, o ktorom Taiwan tvrdil, že bol zo strany Číny marený. Peking poprel, že by v tom hral nejakú negatívnu úlohu.

Rozhodnutie Česka darovať Taiwanu vakcíny prichádza po rovnakých krokoch zo strany Litvy a Slovenska. Od začiatku koronavírusovej pandémie daroval Taiwan milióny rúšok krajinám po celom svete vrátane Česka. Tak ako väčšina vlád, ani Česká republika nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom, a to ani napriek tomu, že Taiwan je v tejto stredoeurópskej krajine významným investorom, vysvetľuje Reuters.