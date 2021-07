8 otázok o nových opatreniach: Niektoré služby budú len pre očkovaných či testovaných

Prešla takmer polovica leta a vláda rieši, ako bude vyzerať pandemická jeseň. Odborníci upozorňujú, že Slovensko, tak ako ostatné krajiny, zasiahne tretia vlna koronavírusu, čo môže trvať pár týždňov.

Počas víkendu parlament odsúhlasil zákon o ochrane verejného zdravia, podľa ktorého bude môcť hlavný hygienik pripravovať vyhlášky a sprístupní niektoré služby len očkovaným či testovaným. Nový Čas zosumarizoval, ako to bude vyzerať.

1. Čo hlavné sa mení?

V najbližších dňoch či týždňoch sa neočakávajú výrazné zmeny v opatreniach. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne pripravuje nový COVID automat, ktorý bude opisovať, aké pravidlá budú platiť pre jednotlivé okresy, keď začne výrazne rásť počet nakazených.

Dôležitým parametrom bude zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov v jednotlivých regiónoch. V súčasnosti je celé Slovensko v zelenej farbe, no predpokladá sa, že už čoskoro prejdú okresy do horších fáz.

„Je to príprava na to, aby sme v zhoršenej situácii mohli udržať v prevádzke wellness centrá, reštaurácie a všetky ďalšie podniky. Aby mohla fungovať kultúra a šport a aby sme mohli umožniť ľuďom návštevy kostolov. Budeme robiť to, čo je bežné v európskych krajinách. V prípade zhoršenej situácie budeme vyžadovať vstup do niektorých prevádzok potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo testovaní,“ povedal Lengvarský.

2. Budem môcť ísť do obchodov ako nezaočkovaný?

Áno. Na vstup do potravín, lekární, drogérií či optík nebudete potrebovať ani test. „Minister sa zaviazal, že v novom COVID automate ani v prípade, ak budeme v čiernych farbách, tak sa nebude pre zaočkovaných vyžadovať test v obchodoch, budú platiť obmedzenia na základe štvorcových metrov,“ povedal minister práce Milan Krajniak.