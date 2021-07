Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, kde všade treba nosiť rúško či respirátor: Tu sú výnimky

Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

V rámci preventívnych opatrení to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, hoci sú podľa COVID automatu naďalej všetky okresy na Slovensku zaradené do zelenej farby, teda v stupni monitoringu.

Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, ale aj nevesta a ženích pri sobáši.

Rovnako sa výnimka vzťahuje aj na umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, ďalej na tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania či na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Výnimka platí aj na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, pre návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness v interiéroch aj exteriéroch a rúško či respirátor netreba ani v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.