Samospráva sa ohradila proti protestu pred Národnou radou: Je to v rozpore so zákonom!

Piatkový protest v tesnej blízkosti budovy Národnej rady SR v Bratislave je v rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve.

Pre TASR to uviedla bratislavská mestská časť Staré Mesto, ktorá takéto chovanie neschvaľuje a ani nepodporuje. Staromestská samospráva pre TASR uviedla, že verejné zhromaždenie jej bolo oznámené v súlade so zákonom, avšak na mieste Zámocká ulica – pri hradnom múre tak, aby bola zachovaná 50-metrová vzdialenosť od budovy Národnej rady SR, v čase od 8.00 do 14.00 h.

"Podľa zákona o zhromažďovacom práve sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 metrov od budov zákonodarného zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje. Konanie verejného zhromaždenia bolo obcou oznámené policajnému zboru," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove. Ide podľa jeho slov o štandardný postup, polícii oznamuje miestny úrad všetky verejné zhromaždenia.

Staré Mesto pripomína, že je povinnosťou zvolávateľa zhromaždenia zabezpečiť jeho pokojný priebeh a v prípade potreby môže požiadať obec alebo políciu o pomoc. Obec verejné zhromaždenia nepovoľuje, zvolávateľ má povinnosť zhromaždenie ohlásiť a obec tento fakt podľa staromestskej samosprávy berie na vedomie. Obec môže zhromaždenie zakázať, v zákone o zhromažďovacom práve sú vymenované prípady, keď tak môže urobiť.

"Mestská časť Staré Mesto sa vždy snaží predchádzať konfliktným situáciám. Zvolávateľov upozorňujeme na ich povinnosti a aj na možné riziká. Rovnako ak by chcel zvolávateľ ohlásiť zhromaždenie na mieste, kde to nie je povolené (v tomto prípade ochranná zóna okolo budovy Národnej rady SR), tak obec takéto zhromaždenie neprijme a upozorní zvolávateľa, aby zvolal zhromaždenie na iné miesto," poznamenal Števove.