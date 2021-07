SNS naložila vláde kvôli požiadavke očkovania pre stretnutie s pápežom: Nevydierajte veriacich!

Mimoparlamentná SNS vyzýva vládu, aby nezneužívala návštevu pápeža Františka na Slovensku na vydieranie veriacich.

Protestuje proti návrhu, že na omšiach sa budú môcť zúčastniť len ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

"Vydierať veriacich tým, že sa musia očkovať a stihnúť aj druhé kolo očkovania, teda do 11 dní musia nastúpiť do očkovacieho centra, považuje Slovenská národná strana za neskutočnú drzosť tejto vládnej moci," uviedla strana. Kritizuje postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá podľa nej obhajuje to, aby bola verejnosť nútená do očkovania za každú cenu.

"Opakujeme, že tento očkovací cirkus je tu len preto, lebo Európska komisia nakúpila 1,8 miliardy kusov očkovacích látok, ktoré sa musia spotrebovať do roku 2023 a majú záručnú lehotu," tvrdí SNS.

O tom, že na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní, informoval v utorok minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). S predsedom Konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským sa dohodli, že pôjde o účasť vysoko nad rámec platných opatrení. Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) aj hlava štátu súhlasili s návrhom.

Pápež prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci biskupi v mene celej katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka i slovenská vláda. Slovensko by mal navštíviť 12. až 15. septembra.