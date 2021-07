Ľudia na Luníku IX. sa vakcíny boja: Starosta zvažuje vlastnú lotériu, výhry budú iné ako v štátnej

Obyvatelia košického Luníka IX. si v pondelok prišli po prvé dávky vakcíny.

Ako prví sa zaočkoval samotný starosta Marcel Šaňa, aby išiel všetkým príkladom. Očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech zabezpečovala výjazdová očkovacia služba Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorá sa takto snaží zvážiť imunitu proti covidu v marginalizovaných skupinách obyvateľstva. Z Luníka sa na vakcináciu prihlásilo 120 ľudí, podľa slov domácich i starostu sa ale mnohí vakcíny boja pod vplyvom dezinformácií a konšpirácií.

Župná výjazdová očkovacia jednotka bude na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku očkovať každý týždeň. KSK v pondelok 19. júla otvoril jednodňové očkovacie centrum na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku na Luníku IX. Košická župa touto aktivitou pokračuje v očkovaní v marginalizovaných komunitách. Viac ako 120 záujemcov dostalo vakcíny od výrobcu Pfizer/BioNTech, ktoré boli zdravotníkmi podávané v priestoroch miestneho úradu. „Zaočkovanosť ľudí z marginalizovaných komunít je v súčasnosti výrazne nižšia oproti ostatným skupinám obyvateľov, preto sme sa rozhodli zriadiť simulované jednodňové očkovacie centrum aj na Luníku IX v Košiciach. Verím, že obyvatelia Luníka IX, ktorí sa dnes prišli zaočkovať, budú pozitívnym príkladom aj pre ostatných a aj vďaka nim sa v našom kraji podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu,“ povedal v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka. Najbližšie bude jednodňové očkovacie centrum Košického samosprávneho kraja otvorené na Luníku IX. v utorok 27. júla, kedy bude župa na základe požiadavky mestskej časti očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson&Johnson.

Osobným príkladom pre domácich sa stal miestny starosta Marcel Šaňa. „Chcel som ísť príkladom pre ostatných, preto som sa dal zaočkovať ako prvý. Na dnešné očkovanie sa prihlásilo 120 ľudí, no pevne dúfam, že postupne sa prihlásia ďalší, aby sme skôr či neskôr dosiahli kolektívnu imunitu. Iba tak vieme chrániť naše zdravie aj zdravie ostatných,” uviedol starosta. Verí, že po prvých odvážlivcoch sa postupne pridajú aj ostatní. Šaňa ale priznal, že mnoho domácich sa vakcíny obáva, hlavne kvôli dezinformáciám a konšpiráciám šíriacim sa na sociálnych sieťach. “My budeme robiť ďalej osvetu o očkovaní, aby ľudia ochránili seba aj svoju rodinu. Budeme ich informovať cez miestny rozhlas, ako aj pomocou terénnych sociálnych pracovníkov či rozdávaním letákov v slovenčine a v rómskom jazyku,” dodal Šaňa.

Starosta Luníka IX. prezradil, že domácich plánujú k očkovaniu motivovať. “V tejto veci sme s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom dohodli, že skúsime vytvoriť aj motiváciu. Ja som už rozmýšľal, že by to mohlo byť formou poukážok na nákup oblečenia či potravín. Do súťaže by sa mohli zapojiť aj tí, ktorí už sú zaočkovaní,” predstavil Šaňa.