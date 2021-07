Opatrenia im spravili škrt cez plány: Zahraniční turisti prehodnocujú dovolenku na Slovensku

Návštevníci zo zahraničia prehodnocujú dovolenku na Slovensku. Regióny zaznamenali zvýšený záujem o rušenie alebo presunutie termínu dovolenky.

Regióny zaznamenali zvýšený záujem o rušenie alebo presunutie termínu dovolenky. Turisti reagujú na opatrenia na hraniciach. Pre TASR to uviedli viaceré oblastné organizácie cestovného ruchu v SR. Štruktúra návštevníkov sa tak zvyšuje v prospech domácich.

"S istotou môžeme povedať, že zahraniční turisti na zmenu opatrení na hraniciach reagujú a prehodnocujú vycestovanie na dovolenku k nám. Potvrdzujú to početné vyjadrenia či už hotelierov, alebo aj zástupcov iných zariadení služieb cestovného ruchu, nielen v našej destinácii," priblížil pre TASR Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš.

Záujem o rušenie či zmenu termínu dovolenky zaznamenali aj na Liptove. "Vzhľadom na to, že najväčší podiel návštevníkov majú stále Slováci, tak to nebolo dramatické, ale, bohužiaľ, dobrému imidžu dovolenky na Slovensku to neprispelo," poznamenala manažérka pre komunikáciu a PR liptovskej OOCR Katarína Šarafínová.

Prehodnocovanie pobytov na Slovensku potvrdil aj výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra Štefan Vančík. "Znížil sa najmä záujem českých a poľských turistov. Rušia pobyty, respektíve presúvajú rezervácie," dodal s tým, že v štruktúre návštevníkov momentálne prevažujú Slováci, ktorých je viac ako 90 %.

Šarafínová doplnila, že podiel Slovákov na Liptove je dlhodobo výrazne vyšší ako podiel zahraničných turistov. V čase pred pandémiou tvorili 65 % domáci návštevníci. Štruktúra sa teda podľa jej slov naďalej zvyšuje v prospech Slovákov.