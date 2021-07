Na Slovensko zamieria ďalšie tri milióny vakcín: Koľko ich je aktuálne na skladoch?

Do konca roka dorazí na Slovensko viac ako tri milióny vakcín.

Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová portál vZdravotníctve.sk informovala, že okrem Sputnika V budú do konca roka 2021 k dispozícii všetky ostatné Európskou liekovou agentúrou schválené vakcíny, a bude ich dosť. Očkovacej látky Pfizer/BioNTech má prísť viac ako milión dávok, rovnako je to aj v prípade jednodávkovej vakcíny Janssen od výrobcu Johnson & Johnson. Vakcínu Astra Zeneca očakáva rezort v počte 750-tisíc dávok. Najmenej by malo prísť vakcín Moderna, doraziť má cez 390-tisíc dávok.