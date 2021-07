Návrh o využívaní COVID preukazov rozdelil vládu: Jasné stanovisko Šeligu

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že návrh, ktorým by sa zohľadnila zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok, prejde na ďalšej schôdzi.

Návrh bol podľa neho zle odkomunikovaný. Pokiaľ by sa pandemická situácia zhoršila, novela by podľa neho umožnila nezatvárať prevádzky, ale povoliť do nich vstup aspoň zaočkovaným a otestovaným.

"Keď sa dostaneme do zlej fázy, že budeme mať veľa nakazených, úrady verejného zdravotníctva majú už dnes oprávnenie zatvárať prevádzky. Toto, čo prináša pán minister Lengvarský, je, že nebudeme musieť zatvoriť prevádzky, ale tí, ktorí budú zaočkovaní a otestovaní, tam budú môcť ísť. A to je lepšie ako mať zavreté prevádzky," povedal v piatok novinárom Šeliga s tým, že to nebolo šťastne odkomunikované verejnosti.

Súčasťou dohody podľa Šeligu je, že sa urobí komunikačná kampaň. Verí, že návrh v júli prejde. Za dôležité považuje to, že existuje podpora pri očkovaní.

Šeliga je rád, že parlamentom prešla očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus. Nerozumie, prečo SaS nepodporila v hlasovaní tieto nástroje na motiváciu očkovania.

Podľa strany Za ľudí je nepochopiteľné, že niektorí "kolegovia z koalície" spochybňujú opatrenia, ktoré odporúčajú odborníci. "Teraz sa nerozhoduje o tom, či môže ísť počas pandémie každý slobodne na štadión alebo do reštaurácie. Rozhoduje sa o tom, ako zabezpečiť, aby sme mali reštaurácie, školy a iné prevádzky otvorené aj na jeseň a v zime. Rozhoduje sa o tom, či bude naša spoločnosť môcť ako tak normálne fungovať," uviedla strana v stanovisku.

"Ako spoločnosť musíme zabezpečiť základné práva ľudí na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť alebo prácu. A očkovanie je v dnešnej situácii jedinou cestou," skonštatovala strana Za ľudí, ktorá hlasovala za opatrenia na vláde a súhlasí s nimi. "Skúsme sa chvíľu nepozerať na stranícke preferencie, ale na ochranu zdravia a životov občanov," doplnila.

Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov.

Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. GreenPassov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu, predseda NR SR Boris Kollár oznámil jej preloženie na neskôr. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa dohodli na preložení novely na schôdzu so začiatkom 22. júla. Dovtedy sa budú podľa jeho slov snažiť "vychytať muchy" v návrhu.