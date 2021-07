Asociácia na ochranu práv pacientov vyzýva Lengvarského: Na jednu skupinu sa úplne zabudlo!

Pri stanovovaní nových podmienok pre vstup na Slovensko zo zahraničia sa nemyslelo na pacientov, ktorí sa očkovať proti COVID-19 nemôžu.

Nedostali sa na zoznam výnimiek, sú tak považovaní za nezaočkovaných a v prípade prechodu hranicami sú povinní absolvovať päťdňovú karanténu. Upozornila na to v stanovisku Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

AOPP považuje očkovanie za najefektívnejší spôsob, ako zastaviť šírenie a zmierniť dopady ochorenia COVID-19 a kroky rezortu zdravotníctva v boji proti delta variantu nového koronavírusu víta. "Do výnimiek zo zaočkovanosti sa dostali aj deti do 12 rokov, pre ktoré v súčasnosti nie sú dostupné vakcíny určené. Tie sa majú po novom riadiť rovnakými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. Pacienti, ktorí aj napriek tomu, že by sa pred ochorením COVID-19 chceli chrániť očkovaním, no zo zdravotných dôvodov tak urobiť nemôžu, sa však na zoznam výnimiek nedostali," poukázala AOPP.

Pacienti sú tak považovaní za nezaočkovaných a v prípade prechodu hranicami sú povinní absolvovať päťdňovú karanténu. AOPP tiež pripomína, že v rámci územia Slovenska zostávajú pacienti v prípade potreby odkázaní na testovanie, ktorého dostupnosť sa v týchto dňoch pre rušenie mobilných odberových miest (MOM) výrazne znižuje. "Pre chronicky chorého pacienta môže byť aj znížená dostupnosť MOM zásadnou komplikáciou," dodala AOPP.