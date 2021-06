Občianske združenie chce v Bratislave postaviť pamätník obetiam COVID-19: Jasný odkaz všetkým politikom

Občianske združenie (OZ) Skutočné obete chce postaviť pamätník obetiam ochorenia COVID-19 s celospoločenským a národným významom.

Nachádzať by sa mal v Bratislave a financovaný bude z príspevkov z transparentného účtu. Plánuje aj spomienkový projekt Živé pietne miesta v obciach a mestách. Na tlačovej konferencii o tom informovala Lenka Straková zo združenia.

Pamätník obetiam nového koronavírusu bude mať umeleckú, historickú a spoločenskú hodnotu, tvrdí Straková. Vhodnú lokalitu pre pamätník ešte nevybrali, no chcú, aby sa nachádzal v Bratislave. O jeho postavení komunikuje združenie s magistrátom hlavného mesta.

Po nájdení lokality stanoví OZ spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy podmienky súťaže na výstavbu pamätníka. "Veríme, že by to mohlo byť vyhlásené na jeseň," uviedla Straková. Dodala, že víťaza potom vyberie komisia zložená zo zástupcov pozostalých, umeleckej obce či samospráv. Na jar by podľa Strakovej mohol byť zverejnený víťazný umelecký návrh pre pamätník.

Projekt Živé pietne miesta bude orientovaný lokálne. Miesta budú mať v obciach a mestách podobu lipy. Chcú tak ukázať, že pandémia sa dotkla každého miesta v SR, poznamenala Lucia Ďurajková z OZ Skutočné obete. "Lipu sme vybrali práve preto, lebo je to majestátny strom, ktorý sa dožíva stoviek rokov a jeho listy majú tvar srdca. Je to liečivý strom a používa sa na ochorenie dýchacích ciest. Vidíme v tom symboliku," priblížila Straková. Dodala, že pietne miesta budú svojím rozsahom a počtom pripomínať rozmer celej pandémie. Aj projekt pietnych miest bude financovaný z transparentného účtu.

Zástupkyne združenia zároveň vyzvali poslancov, ministrov a aktívnych predstaviteľov, aby tému pamätníka obetiam nezneužívali na vlastnú prezentáciu alebo vlastné ciele.