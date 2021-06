Zvládli vysoké školy podľa študentov pandémiu? Absolventi vyriekli smutnú skutočnosť

Vysoké školy podľa študentov pandémiu zvládli, no absolventi sa necítia byť pripravení na život.

Vyplýva to z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka, do ktorého sa zapojilo takmer 20.000 študentov. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedli predstavitelia agentúry.

Organizáciu štúdia počas pandémie 79 percent študentov hodnotilo skôr pozitívne. "Jedným z najvážnejších problémov je, že až takmer 40 percent študentov si nemyslí, že nadobudli počas pandémie porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe. Dôvodom mohlo byť, že až 38 percent študentom chýbal priamy kontakt s učiteľmi, ktorí im prevažne len posielali texty a zadania na vypracovanie," uviedol člen výkonnej rady agentúry, ktorý bol jedným z iniciátorov prieskumu, Bálint Lovász.

Pandémia zároveň negatívne ovplyvnila rozvoj medziľudských vzťahov, a tým aj budúce vyhliadky študentov. Až tretina respondentov sa necíti byť súčasťou komunity študentov a učiteľov ich školy a iba 56 percent trávilo so spolužiakmi čas mimo vyučovania. "Nedostatočné zapojenie študentov do života školy je problematické z profesionálneho aj osobného hľadiska, lebo študenti získajú menej kontaktov pre svoju budúcu kariéru, menej si rozvinú schopnosť spolupracovať a sú ochudobnení aj o nové osobné vzťahy," vysvetlil analytik SAAVŠ Peter Maňo.

Len niečo vyše polovice respondentov (57 percent) chce, aby ich študijný program naďalej využíval prvky dištančnej formy vzdelávania zavedené počas pandémie. Častejšie si to vedia predstaviť študenti v externej forme štúdia (71 percent), denní študenti výrazne menej (55 percent).