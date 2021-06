Vedec Čekan predpovedá, ako to bude s treťou vlnou: Slová, ktoré potrebujeme všetci počuť

Tretia vlna pandémie už nebude taká ťažká, ako bola tá druhá. Uviedol to vedec Pavol Čekan, ktorému prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v nedeľu (27. 6.) štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Tvrdí, že cena nepatrí iba jemu, ale všetkým vedcom, ktorí sa pričinili o zvládanie pandémie na Slovensku. Sila tretej vlny bude záležať od toho, aká bude zaočkovanosť, ako sa Slovensko pripraví na efektívnejšie trasovanie a testovanie, aká bude liečba a ako budú ľudia dodržiavať opatrenia. "Stále verím, že tretia vlna bude trošku ľahšia. Budeme mať deti v školách a ekonomika bude otvorenejšia," poznamenal vedec.

Čekan hovorí, že na Slovensku je zlá podpora vedy a výskumu. "Keby bola lepšia, tak by sme to pocítili," podotkol. Vedec poukázal aj na odchod vedcov do zahraničia. Verí, že "odliv" vedcov sa podarí nejako zvrátiť a slovenskí vedci sa vrátia na Slovensko. "Dlho sa o tom hovorí a málo sa deje. Dúfame, že si to Slovensko všimne, buď z plánu obnovy alebo bude veda a výskum v budúcnosti viac podporovaná," skonštatoval.

Vyznamenanie vníma Čekan ako veľké zadosťučinenie a záväzok do budúcnosti. "Toto ocenenie je pre všetkých ostatných vedcov, ja sa necítim byť jediným adresátom," povedal.