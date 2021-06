Nezaočkovaní môžu mať problém: Štát končí s podporou stoviek MOM, kde sa bude dať otestovať?

Biznis so štátom sa im končí ! Rezort zdravotníctva plánuje od začiatku júla výrazne okresať počet mobilných odberových miest (MOM), ktoré vykonávajú testy na koronavírus.

Problémy s testami pre rušenie MOM?! K 30. júnu sa končí zmluva so štátom stovkám MOM a otázkou zostáva, koľko ich zostane aj naďalej v prevádzke. Rezort zdravotníctva novú sieť poskytovateľov zatiaľ neukázal, avizuje však, že bude postavená na už existujúcej sieti odberných PCR miest. MOM budú rozmiestnené rovnomerne po celom Slovensku a okrem klasických odberov na PCR testy budú robiť aj kloktacie PCR testy a AG testy.

„Vzhľadom na novú hrozbu delta variantu sa aktuálne stratégia dopracúva, aby zodpovedala novým požiadavkám. Testovanie bude prebiehať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, človeku príde po zaregistrovaní na stránke www.korona.gov.sk presné miesto a čas testovania. Človek tak dostane presnú informáciu v textovej správe na mobil,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zostane ich len 200?

Odborníci toto rozhodnutie ministerstva chvália, keďže už dlhodobo upozorňujú, že prevádzka MOM v doterajšom počte je ekonomicky veľmi neefektívna. „Antigénové testy pri nízkej incidencii nie sú efektívne, lebo ich chybovosť je väčšia ako možný záchyt pozitívnych prípadov,“ myslí si epidemiologička Zuzana Krištúfková. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský preto už koncom mája naznačoval, že počet MOM by mal klesnúť na číslo 200. Nie je však isté, či ich nakoniec nebude ešte menej.

Po novom by mali MOM fungovať buď výhradne alebo prevažne len v nemocniciach, poliklinikách alebo u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa epidemiologičky Henriety Hudečkovej by však štát nemal zanevrieť ani na antigénové testovanie, a to na týchto miestach: „Testovanie by podľa mňa malo byť naďalej povinné vo veľkých firmách, kde je pásová výroba, pri veľkých športových či kultúrnych podujatiach.“

Na druhej strane sa vynára otázka, či pre nezaočkovaných, ktorí sa budú musieť v rôznych situáciách naďalej preukazovať testmi, pre dovolenkárov či deti idúce do letných táborov bude dostatok miest na pretestovanie. Analytik projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák odhaduje že v takzvanej špičke, teda v dňoch pred nástupom detí do letných táborov, môže prísť aj 100 ľudí. „Veľmi veľký počet ľudí bude potrebovať test do táborov. Test nesmie byť starší ako 72 hodín, čiže si ho nemôžete urobiť v utorok a dobehnete s ním na budúci pondelok,“ upozorňuje Bošňák.

Otázkou zostáva, či si budeme PCR testy platiť sami, alebo by nám mal prispievať štát. Členka konzília Henrieta Hudečková v tom má jasno. „Mohlo by to byť zohľadnené poisťovňami, že napríklad raz za mesiac by takýto test zaplatili,“ myslí si epidemiologička, ktorá hneď dodáva, že očkovaní by mali mať výhody. Slovensko v pondelok prekročilo 2-miliónovú hranicu prvoočkovancov, druhú dávku vakcíny dostalo viac ako 1,5 milióna ľudí.