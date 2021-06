Opozícia reaguje na výzvu prezidentky Čaputovej, Drucker chrlí oheň: Náklad expremiérom

Šéf Smeru-SD Robert Fico trvá na dobrovoľnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19 a výbere vakcíny.

Nepovažuje to za nezodpovedné, chce, aby mali ľudia dostatok informácií. Reagoval tak na výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vyzvala politikov na zodpovedné konanie a odmietla spochybňovanie očkovania. Čaputová podľa lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho vystúpila správne, v jej reči sa nenašli, pretože strana podľa neho od začiatku podporuje dobrovoľné očkovanie. Šéf mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker kritizuje Pellegriniho a Fica, vyzval ich, aby prestali so spochybňovaním očkovania a dali sa zaočkovať pred kamerami.

Novinka od júla, Slováci sa budú môcť zaočkovať u svojho lekára: Hlásiť sa nebude cez NCZI, ale takto

Fico dodal, že prezidentka nemôže prenášať zodpovednosť na niekoho iného ako na vládu. Pellegrini uviedol, že neustále vyzýva každého, kto sa očkovať chce, aby tak urobil čo najskôr. Šéf Hlasu-SD predpokladá, že prezidentka narážala na opozíciu, ktorá je vyslovene proti očkovaniu alebo nabáda ľudí, aby sa očkovať nedali. "Hlas-SD podporuje očkovanie, jeho mnohí predstavitelia sú zaočkovaní. Ja som ešte osoba po prekonaní covidu, a keď sa zistí, či mám alebo nemám protilátky, budem uvažovať o tom, ako pristúpim k očkovaniu," priblížil na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Drucker, naopak, hovorí, že jediná cesta, ako zmierniť následky tretej vlny pandémie, je očkovanie. Okrem Fica a Pellegriniho vyzval aj expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby sa dal zaočkovať pred kamerami. "Neverím, ako hlboko dokážu klesnúť niektorí politici iba preto, aby si priživili osobné preferencie a hlavne si nikoho nepohnevali," uviedol v stanovisku. Apeluje aj na všetkých ľudí a najmä autority, aby nepodliehali hoaxom a antivakcinačným náladám.

ĽSNS považuje očkovanie súčasnými vakcínami proti ochoreniu COVID-19 za bezprecedentný hazard so zdravím obyvateľstva, preto bude ľudí upozorňovať na riziká. "Iniciatívu pani prezidentky Čaputovej vnímame ako jej osobnú snahu zapáčiť sa architektom projektu COVID-19 a farmaceutickým spoločnostiam. Pani prezidentka je síce priamo volená občanmi SR, ale napriek tomu nemá žiadne právo jednotlivým opozičným stranám rozkazovať, aké postoje majú alebo nemajú zastávať," uviedol poslanec Martin Beluský (ĽSNS).

Prezidentka v stredu (23. 6.) vyzvala ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nemali by s ním váhať a mali by tak urobiť v letných mesiacoch. Uviedla tiež, že rešpektuje právo politickej opozície a každého občana poukazovať na zlyhania vlády. Poznamenala však, že ak opozícia nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by ich od neho aspoň nemala odhovárať.