Novinka od júla, Slováci sa budú môcť zaočkovať u svojho lekára: Hlásiť sa nebude cez NCZI, ale takto

Dospelí Slováci aj mladí vo veku od 12 do 15 rokov sa budú môcť dať zaočkovať u svojho ambulantného lekára od júla. "Očkovanie je jedinou cestou na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19," zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva. Lekárov a pediatrov požiadal o pomoc pri zvýšení počtu zaočkovaných. Zdôraznil, že prípadné vážne nežiaduce účinky bude znášať štát.

Do systému očkovania proti COVID-19 v ambulanciách sa zatiaľ prihlásilo 64 lekárov. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Kamil Száz. Prihlasovanie pre všeobecných lekárov a pediatrov do systému očkovania je možné na stránke rezortu zdravotníctva od stredy. Ako uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková, prioritou je dostať očkovanie k ľuďom, ktorí nevedia alebo nemôžu prísť do očkovacieho centra. Ďalším cieľom je tiež doočkovať zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb.

Ak sa niekto chce dať zaočkovať u všeobecného lekára, neprihlási sa cez NCZI, ale priamo u lekára. Očkovanie v ambulanciách je určené pre prvé dávky. Ak niekto čaká na druhú dávku, nemôže si ju dať v ambulancii.

Lekári sa môžu prihlásiť dobrovoľne na stránke rezortu zdravotníctva, kde si priamo stiahnu aj zmluvu. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami. Objednávanie pacientov na očkovanie bude prebiehať v ambulancii obvyklým spôsobom, špecifickým pre danú ambulanciu.

Každý zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ambulancie so záujmom o očkovanie sa môžu prihlásiť cez webovú stránku MZ SR.