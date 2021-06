Zavedie sa na Slovensku eKaranténa? Podľa Hegera tomu bráni jednoduchá vec

Povinné kontrolovanie cez aplikáciu eKaranténa môže vláda zaviesť len vtedy, keď je v krajine vyhlásený núdzový stav.

Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády s tým, že v momentálnej pandemickej situácii sa núdzový stav na Slovensku vyhlasovať nebude.

EKaranténa má digitálne sledovať ľudí, či dodržiavajú domácu izoláciu. "Nie je to nástroj, ktorý vieme teraz použiť. Treba ho mať pripravený na čas, keby bola náhodou zlá situácia. Je to len zjednodušenie spôsobu na kontrolu," hovorí. Stovky ľudí v izolácii sa podľa premiéra dajú odkontrolovať hygienikmi, aplikácia dáva zmysel pri kontrole desiatok tisícov ľudí v karanténe. Aplikácie nie je liekom, poznamenal.

Prípravu eKarantény má podľa Hegera na starosti Úrad verejného zdravotníctva. "Z technologického hľadiska to nie je nič náročné. Je to aplikácia, ktorá vás každé dve hodiny vyzve, aby ste si dali tvár pred telefón a zaznamená miesto, kde ste," poznamenal predseda vlády. Dodal, že monitorovanie ľudí je istým zásahom do ich práv, preto bude vláda po tomto nástroji siahať ako po poslednej možnosti. Slovensko v pozore pred delta variantom, rozhodné slová Naďa: Nasadia vojakov na hranice?

Premiér tiež uviedol, že Slovensko je pripravené na tretiu vlnu pandémie. SR by mala získať čo najviac dát o delta variante nového koronavírusu, vyskytujúcom sa v iných krajinách.